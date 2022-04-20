‘Gerçek dışı’

Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği, KKTC’de konsolosluk açılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in konu hakkındaki açıklamasına geniş yer verdi.

Habere göre Rusya Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tavrının, BM kararları temelinde olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Rusya’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti” dışındaki yetkili bir makamı tanıma niyetinde olmadığını ifade eden Rusya Büyükelçiliği, açıklamasında ayrıca, Yunan “pronews.gr” isimli haber sitesi ile “Kathimerini” gazetesinde yer alan “Kuzey’de Rus konsolosluğu kurulduğu iddiaları ve bu söylentilere dayalı olarak bazı gazeteciler tarafından “Rusya’nın sözde olarak nitelendirdiği KKTC’yi tanıdığına dair” ortaya atılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını kaydetti..