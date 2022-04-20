Uzlaşı sağlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gümrük çalışanlarının yıllardır giderilmeyen eksik personel sorunu nedeniyle Gazimağusa Limanı’nda başlattığı eylem sonuçlandı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan ile Başbakanlık’ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Güç-Sen ile uzlaşıya varılarak sendikanın ek mesaiye kalmama eyleminin sonlandırıldığını belirtti.

Hüseyin Amcaoğlu, 7 gündür Girne ve Gazi Mağusa limanlarındaki gümrüklerde Güç-Sen’in başlattığı ek mesaiye kalmama eyleminin ülke ekonomisini sekteye uğrattığını, birçok sektörün mali kayıp yaşamasına neden olduğunu ayrıca ihracat ve ithalatta aksamalara sebebiyet verdiğini ifade ederek varılan uzlaşı nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amcaoğlu, 2021 Eylül ayında gerçekleştirilen ve geçerlilik süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan IV.Derece Gümrük Muhafaza Memuru sınavının geçerlilik süresinin Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle 6 ay daha uzatıldığını belirterek Tüzük değişikliği ile ilgili kurul kararının alınmasına katkı koyan Kamu Hizmeti Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile KTAMS ve Kamu-Sen’e ayrıca teşekkür etti.

Gümrük Dairesi’nde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi yönünde bundan sonra atılacak adımlar konusunda sendika ile fikir birliğine varıldığını belirten Amcaoğlu, sağlanan uzlaşı nedeniyle Güç-Sen’e de teşekkür etti.