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Eylül’ün acı bilançosu

Son 27 günde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi

Eylül’ün acı bilançosu
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KKTC’de 2021 yılında trafik kazası nedeniyle toplam 19 can kaybı yaşandı. İçinde bulunduğumuz Eylül ayı ise, yılın en fazla trafikte can kaybı yaşanan ayı oldu.
Sadece bu ayda 5 kişi trafik kazasında hayatını kaybederken, özellikle yayalar ve motosiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü kazalardaki artış dikkat çekti.
Yıl genelindeki can kayıplarında 7’si araç sürücüsü, 5’i motosiklet sürücüsü, 5’i yaya, 2’si ise yolcu iken, Eylül ayında, 2 yaya, 2 motosiklet sürücüsü ve bir yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. 

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