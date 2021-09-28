Kendini de yaktı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Boğazköy’de sabaha karşı kundaklanan BMW X3 marka Jeep aracın sahibi tarafından yaktırıldığı ortaya çıktı.

Hasan Hüseyin Tatlı’nın sigortadan para alabilmek için lüks aracını Mehmet Felek’e yaktırdığı tespit edildi.

Tatlı ile Felek tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 25 Eylül 2021 tarihinde, Boğazköy Oray-11 sitesinde, Tatlı’ya ait Jeep aracın üzerine yanıcı madde dökülerek, ateşe verildi. Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, aracı sigortadan para almak için zanlı Tatlı ve Felek’in birlikte yaktıkları tespit edildi. Her iki zanlı da tutuklanırken, kundaklamayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.