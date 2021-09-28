Patron kuruşuna kadar hesapladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir güzellik merkezinde sekreter olarak çalışan Seray Taş, son 3 yılda müşteriden aldığı 171 bin 877 lirayı cebine attığı iddiasıyla tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlının 2019- 2021 yılları arasında, müşteriler tarafından nakit ödenen paraları, hesap defterine kredi kartıyla çekilmiş gibi kaydederek çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 2019 Mayıs ayı ile 2021 Ağustos ayları arasında, sekreter olarak çalıştığı bir güzellik merkezinde, müşterilerden aldığı nakit paraları, kredi kartıyla ödenmiş gibi göstererek, şirket muhasebesine teslim etmediğini ve sirkat ettiğini söyledi.

Şikayetin önceki gün yapıldığını, soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, son 3 yıllık hesapların inceleneceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek evraklar olduğunu belirterek, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.