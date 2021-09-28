Geri sayım başladı

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Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, yeni sezonda, Ekim ayında izleyicileriyle buluşacak

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisi, yeni sezonda, Ekim ayında izleyicileriyle buluşacak.
İkinci sezon ilk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezonunda, tarihi "Erenköy Direnişi" ekranlara gelecek.
Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan dizi, Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in tarihe geçiş hikayesini anlatacak.

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