Geri sayım başladı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisi, yeni sezonda, Ekim ayında izleyicileriyle buluşacak.
İkinci sezon ilk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezonunda, tarihi "Erenköy Direnişi" ekranlara gelecek.
Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan dizi, Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in tarihe geçiş hikayesini anlatacak.
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Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, yeni sezonda, Ekim ayında izleyicileriyle buluşacak
TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisi, yeni sezonda, Ekim ayında izleyicileriyle buluşacak.
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