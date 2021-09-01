Fahiş artış önlenmeli

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Gümrük Vergi Muafiyeti” uygulaması için KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyetinin “İşbirliği Protokolü” yapmalarını istedi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki yükselişin tüm tüketim maddelerinde genel fiyat düzeyini ikiye katladığını, ancak son iki ayda kurlardaki gerilmeyi piyasanın dikkate alıp fiyatları aşağıya çekmediği gibi tırmandırmaya devam ettiğini belirtti.

Işık, derneğin tüketicileri serbest piyasada fırsatçıların insafına bırakmayacağını ve bunun için yasal sistem ve kurumları ile müdahalede bulunması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı uyardıklarını belirterek, hükümetin “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası” kapsamında “Stokçuluk, Monopol ve Fahiş Kar Payları” için gerekli cezai yaptırımları uygulaması gerektiğini ifade etti.

Işık şu ifadeleri kullandı:

“Piyasada yaşanmakta olan fiyat anarşisi tüketicileri isyan ettirecek boyuta ulaşmış olup pahalılığa kökeninde çözüm bulacak Türkiye menşeli tüm ürünlere AB Gümrük Birliği Mevzuatı kapsamında ‘Gümrük Vergi Muafiyeti’ uygulaması için derneğimiz KKTC Hükümeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini uyarmakta ve bu konuda ‘İşbirliği Protokolü’ yapmalarını talep etmektedir. Derneğimiz bu konuda ısrarlı olup bu sonucun sağlanması için Güney Kıbrıs’a TC menşeli ürünlerin AB Gümrük Birliği mevzuatı kapsamında ulaşmakta olmasını dayan olarak ileri sürmektedir.”