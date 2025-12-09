Fakirin umudu

Ömer KADİROĞLU

Yılbaşı yaklaşırken, piyango biletleri satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Milli Piyangosu’nun büyük ikramiyesi 800 milyon TL, KKTC Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi ise 8 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet 200 TL’den, Devlet Piyangosu ise 400 TL’den satışa sunuluyor.

Vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bayilere akın ederken, Lefkoşa’da bilet satışı yapan Işıltan Yüksel, halkın özellikle KKTC Devlet Piyangosu’na yoğun ilgi gösterdiğini, Milli Piyango biletlerinin ise kupon tarzı olması nedeniyle daha az talep gördüğünü belirtti.

Vatandaşlar ise kazandıkları takdirde yatırımlardan aile desteğine kadar farklı planlar yaptıklarını ifade etti.

Işıltan Yüksel

“En fazla Devlet Piyangosu tercih ediliyor. Milli Piyango tam bilet 800, yarım bilet 400, çeyrek bilet ise 200 liradan satılıyor. Devlet Piyangosu ise 400 liradan satılıyor.”

Mustafa İçen

“Devlet Piyangosu 8 milyon TL veriyor ve bir şans aldım. Daha önce hiç büyük ikramiye kazanmadım sadece amorti kazandım. 8 milyon TL bana çıkarsa çocuklarıma vereceğim.”

Hüseyin Zabit

“Yılbaşı piyango biletlerinden 800 milyon ikramiyesi olan Türkiye Milli Piyango biletlerinden de aldım, 8 milyon ikramiyesi olan Devlet Piyangosu’ndan da aldım. İkramiye bana çıkarsa normal hayatıma devam edeceğim. KKTC’nin ikramiyesi olan 8 milyon TL çok düşük bir ikramiyedir o nedenle onu kazanmam halinde ise çocuğuma yatırım yapabilirim ve iş olanaklarımı arttırmak için harcarım. Daha önce 8 Ağustos 2018 çekilişinde Devlet Piyangosu’ndan 350 bin TL kazanmıştım bunun dışında 10 bin, 15 bin, 5 bin, 250 TL ve amorti gibi ikramiyeler de kazandım.”

Emrah Gürkeskin

“Tercihimi Devlet Piyangosu’ndan yana yaptım. Devlet Piyangosu’nu tercih etmemin nedeni yerel olmasıdır. Türkiye’nin biletinin buraya çıktığını hiç duymadım çıkacağına da inancım kalmadı. Devlet Piyangosu 8 milyon TL veriyor. Daha önce hep amorti kazandım. Büyük ikramiye hiç kazanmadım ama hala isabet edecek düşüncesi ile alıyorum.”

Sevim Bozdağlar

“Devlet Piyangosu’nu tercih ettim. 8 milyon ikramiye veriyor ve bana çıkarsa öncelikle aileme destek olacağım. Daha önce piyangodan hiç ikramiye kazanmadım, inşallah bu kez çıkar.”

Uğur Paksoy

“Devlet Piyangosu aldım. Devlet Piyangosu 8 milyon veriyor ve şansımı denemek amacıyla aldım. Daha önce hiç piyangodan para kazanmadım ancak bu kez kazanırsam KKTC’de bir yer almayı hedefliyorum.”

Ahmet Yavuz

“KKTC Devlet Piyangosu aldım. Devlet Piyangosu’nu tercih etmemin nedeni Milli Piyango biletlerine göre daha güvenilir olmasıdır. Devlet Piyangosu’nun verdiği 8 milyon TL bana çıkarsa emekliyim ve yiyip içip yatacağım. Daha önce piyangodan hiç büyük ikramiye kazanmadım.”

İbrahim Eraslan

“Tercihimi Devlet Piyangosu’ndan yana yaptım. 8 milyon bana çıkarsa muhtemelen küçük bir yatırım yaparım. Bu sene kendimi biraz şanslı hissettiğim için piyango bileti aldım.”