Hande Tibuk: “Merit Globalleşiyor, Turizm Yeni Dengesini Arıyor”

CNBCE’nin “Kazandıran Strateji” programına katılan Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, hem şirketin büyüme adımlarını hem de bölgesel turizmdeki yapısal dönüşümü değerlendirdi.

Net Holding’in 51 yıllık yolculuğuna değinen Tibuk, Kuzey Kıbrıs’taki 8 otel ve 6 casinonun ardından Merit markasının Karadağ ve Bulgaristan’da da güçlü bir büyüme trendine girdiğini söyledi.

“Enflasyon turizmde kâr marjlarını eritti”

Tibuk, Türkiye’de turizm işletmelerinin en büyük sorununu yüksek enflasyon – düşük kur dengesizliği olarak tanımladı: “Ciro artıyor fakat TL bazlı yükselen personel maliyetleri kar marjlarını baskılıyor.”

Karadağ ve Bulgaristan’da Stratejik Büyüme

Merit markasının önce kiralama, ardından gayrimenkul yatırımı modelini uyguladığını belirten Tibuk: Karadağ’daki Merit Starlet Oteli’nin açılışının üzerinden 18 ay geçtiğini Otelin World Travel Awards Karadağ Lider Otel Ödülü aldığını, Vize krizinin geçici olduğunu düşündüklerini ifade etti.

“Turizm artık 12 aya yayılıyor”

Tibuk, mevsimselliğin değiştiğini; kültür, doğa, gastronomi ve butik deneyimlerin yıl boyu talep ürettiğini vurguladı. Tibuk, Türkiye'nin fiyat/kalite dengesinde son yıllarda baskı altında olduğunu belirterek: “Topkapı Sarayı’nın fiyatı Louvre’dan yüksek. Bu tur operatörlerini zorluyor.” Dedi.

Hande Tibuk’un yorumları; bölgesel turizmde artan maliyetlerin, siyasi süreçlerin ve tüketici beklentilerinin yeni bir dönemi işaret ettiğini, Merit markasının ise bu dönemde uluslararası büyüme stratejisini hız kesmeden sürdürdüğünü ortaya koydu.