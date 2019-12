Fakirleşme var

Ömer KADİROĞLU

Yılbaşını evinde geçirecek olan vatandaşların bu yıl daha az et tüketecekleri belirtiliyor. Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu Lefkoşa’daki kasaplar, eski yıllardaki gibi satış yapamadıklarını belirterek, fiyatların yükselmesi ve fakirleşmenin etkili olduğunu söylüyor. Esnaf, “Geçtiğimiz yıllara göre et satışlarında ciddi bir düşüş var. Eski yıllarda yılbaşı arifesi çok iyi satışlar yapıyorduk ancak son yıllarda azaldı. Devlet herhangi bir katkı sağlamadığı için üretici hayvanlarını yüksek fiyatlara satıyor. Doğal olarak bizler de vatandaşlara pahalı et satmak zorunda kalıyoruz1 dedi.



Ne dediler...?



Suat Atikoğlu (Atikoğlu Kasap)

“Et satışlarında düşüş yaşanıyor. Hayvan alımında yaşanan sıkıntılar nedeniyle etler pahalı satılıyor ve insanlar da fiyat farkı dolayısıyla güneye kaçıyor. Devletin yanlış politikaları nedeniyle üreticinin girdi maliyetleri yükseldi ve bu kasaplardaki et satışlarına yansıyor. Devlet üreticiye katkı yapmadığı için üretici de hayvanlarını pahalıya satmak zorunda kalıyor. Yılbaşı gibi özel günlerde kasap dükkânlarında yaşanan hummalı çalışmalar ve yoğun müşteri trafiği son yıllarda yaşanmıyor. Rum tarafında et ucuz satılıyor, çünkü devlet orada üreticiye hem teşvik yapıyor hem de piyasayı denetliyor. Önceki yıllarda yapılan satışlarımıza oranla son yıllarda ciddi bir düşüş vardır. Yeni yılda her şeyin çok daha iyi olması ve sağlıklı yıllar diliyorum.”

Mustafa Cumhur (Cumhur Kasap)

“Geçtiğimiz yıllara göre et satışlarında ciddi bir düşüş var. Eski yıllarda yılbaşı arifesi çok iyi satışlar yapıyorduk ancak son yıllarda azaldı. Devlet herhangi bir katkı sağlamadığı için üretici hayvanlarını yüksek fiyatlara satıyor. Doğal olarak bizler de vatandaşlara pahalı et satmak zorunda kalıyoruz. Ekonomik kriz nedeniyle de birçok insan kasaplara uğramıyor. Et pahalı olduğu için insanlar Rum tarafına giderek oradan alıyor. Devletin bir an önce bu işe el atıp vatandaşın ucuz et alabilmesini sağlamalıdır. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.”

Hüseyin Kuşappi (Kuşappi Et Pazarı)

“Geçmiş yıllarda özel günlerde yaptığımız satışlarla şimdiki arasında bir düşüş söz konusudur. Vatandaşlar Rum tarafında et ucuz olduğu için oradan almayı tercih ediyor. Bizde etin pahalı olmasının en büyük sebebi devletin üreticiye katkı yapmamasıdır. Denetimsizlik nedeniyle de üretici özel günlerde hayvan fiyatlarını arttırıyor. Kasapları da yüksek fiyatlardan et satmaya zorluyor. Buna bir an önce bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.”

İsmail Kamkam (Kamkam Et Pazarı)

“Eskiye nazaran et satışlarında son yıllarda ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Bu düşüşün en büyük sebebi ülkede yaşanan ekonomik kriz ve dövizdeki yükseliştir. Eskiden insanlar kilo ile kıyma alırken şimdilerde elindeki 15-20 liraya göre talep ediyor. Girdi maliyetlerinin yükselmesi satışlara yansıyor, haliyle de et fiyatları yükseliyor. Yeni yılda herkese mutluluk ve sağlık dilerim.”

Ahmet Kamkam

“Geçmiş yıllara baktığımızda özel günlerdeki satışlarımızı yaşayamıyoruz. Şimdilerde satışlarda çok ciddi bir düşüş var. Üreticinin girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle fiyatlar hayvan satışlarına yansıyor. Alım gücü düşen vatandaşlar da et ucuz olduğu için güneyden almayı tercih ediyor. Yetkililerin et fiyatlarının düşmesi için bir çalışma yapması ve insanların ucuz tüketebileceği bir piyasa yaratması gerekiyor. Herkese hayırlı seneler dilerim.”

Kasaplarda satışa sunulan et fiyatlarının ortalaması ise şöyle;

Kuzu Eti (Kemikli): 70 TL

Dana Kıyma: 65 TL

Kuzu Kuşbaşı: 100 TL

Dana Biftek: 85 TL

Bonfile: 110 TL

Kuzu Pirzola: 75 TL

Kuzu Döş: 65 TL