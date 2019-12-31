Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gazoz Büfe çalışanları paketçi Erol Özer ile garson Nadir Karavelioğlu arasında yaşanan bıçaklı kavga olayında soruşturma tamamlandı. Omuz attığı gerekçesiyle Özer tarafından kol ve karın bölgesinden bıçaklanan Nadir Karavelioğlu’nun önceki gün taburcu edildiği belirtildi.

Yaralama suçundan 3 gündür tutuklu olan Erol Özer ise dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayla ilgili olgular aktarılarak teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 27 Aralık 2019 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lefkoşa’da bir AVM’nin park yerinde meydana geldiğini ifade etti.

Gazoz Büfe’de paket servis elemanı olarak çalışan Erol Özer’in, kendisine omuz attığı gerekçesiyle iş arkadaşı garson Nadir Karavelioğlu ile kavga ettiğini söyledi.

Polis, kavga esnasında Erol Özer’in üzerindeki kesici ve delici bir cisim ile Nadir Karavelioğlu'nu kol ve karın bölgesinden yaraladığını belirtti.

Karavelioğlu'nun tedavisinin tamamlandı

Erol Özer’in olay mahallinde tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, Nadir Karavelioğlu'nun tedavisinin tamamlandığını ve önceki gün taburcu edildiğini söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.