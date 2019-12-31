İşte şansı açık isimler

Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, Faiz Sucuoğlu, Ayşegül Baybars, Hasan Taçoy

Astroloji Profesörü Abdullah Abdelaziz, 2020 yılında siyasileri nelerin beklediğini Diyalog okurları için anlattı.

Tek tek isim veren Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun 2020’de şanslı burçlara sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Siyaset hayatında ciddi bir yükseliş yaşadı ,bir noktaya geldi. Bu seçimlerde Ersin Tatar’la girerse ikinci turda kazanır. Diğer adaylar arasında en çok oyu Mustafa Akıncı alacak. Yüzde 40 civarında oy alacağını tahmin ediyorum. Oğlak burcudur şanslı ve başarılı bir yıl onu bekliyor. Çözüm müzakerelerine gelince tek başına olacak bir iş değil Amerika ve Türkiye’nin desteğini alması lazım.

Başbakan Ersin Tatar: Başarılı bir siyasetçi. Halka yakın sevecen bir insan. Başak burcudur. Cumhurbaşkanı adayı olursa ikinci tura kalır. Çünkü burcu 2020 için şans, bulluk ve başarı öngörüyor. Bu süre zarfında partinin tüm üyelerini de kendi tarafına çekmeli, bölünmeyi engellemeli, denge sağlamalı. Arkasındaki bir iki kişi Tatar’ı aday yapıp kendileri o koltuğa oturmak istiyor.

Başbakan Yrd. Ve Dış işleri Bakanı Kudret Özersay: Yay burcudur ve gelecek yıl önemli gelişmelere hazırlıklı olmalı. Ailesine daha çok önem vereceği bir yıl olacak. Siyasette başarılı olmaya devam edecek. Ancak Cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmamalı. Aday olmayıp parti başında kalmalı. Temkinli ve dikkatli olması lazım.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: Bilgili başarılı bir isim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklerdim Mustafa Akıncı’yla uzlaşsın çünkü aynı yolda ilerler. CTP güçlü bir parti. Güzel oy alacak. Eğer UBP’de ciddi sıkıntılar yaşanırsa Ersin Tatar’ı da geçip ikinci sırada yer alabilir ama Akıncı’yı geçemeyecek.2020, 2023’e kadar Tufan Erhürman partisinin başında olacak, bu konuda gayet başarılı. Yapacağım deyip de yapamadıklarını sebepleri ile birlikte halka anlatmayı da başarırsa çok daha fazla sempati kazanacak.

Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı: 2020 yılında siyasi durumu gayet başarılı. Eğer ki erken seçim olma gibi bir durum söz konusu olursa Meclisteki sandalye sayısı artacak, hükümete girecek. Mücadeleli bir yıl onu bekliyor, partisinin örgüt yapısını güçlendirmesi gerekli. Biraz masraf edecek.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: Çok çalışkan, mücadeleci, çok bilgili. Çok şey yapmak ister. Akrep burcundandır ve 2020’de iş hayatında ilerleme var. Sosyal yaşamında yeni testler olabilir. Siyasette ilerleyecek. Sabırlı olmakla birlikte zaman zaman öfkesini dışa vuruyor. Siyasette buna dikkat etmeli.

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu: Joker gibi nereye koyarsan orda başarılı. Başak burcunda olan Faiz Bey’in 2020’de şansı yüksek... Halkın en kolay ulaşılabildiği bir isim. Parti içinde başarılı bir yıl onu bekliyor. Ama sağlık yönünden biraz kilo vermesi bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: Geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza ile ilgili istifa etti çok zor geçti sosyal medyada linç edildi. Yapmak isterdi ama kendisinin elinde para yoktu nasıl yapacaktı. Hükümetin bütçe ayırması gerekti. Erken seçim gelece, karışıklıklar olacak. Durumu belli değil. Biraz sıkıntılı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy: Başak burcudur. Çok çalışan ve yorulmak bilmeyen bir siyasetçidir. 2020’de siyaset ve özel yaşamı gayet iyi gidecek. Ancak daima temkinli olmalı, acele etmemeli.

Sağlık Bakanı Ali Pilli: Kendi başına hiçbir şey yapamaz Başbakan ne derse odur. Ne ileri ne geri… İnsanlarla ilişkileri iyi ama yorulmamalı.

Turizm Bakanı Ünal Üstel: Terazi burcudur. Yapacak çok işi var. Oteller öğrenciler vs. uçak biletleri çok pahalı keşke bunu Türkiye’deki ilgili bakana aktarıp bu konulara çözüm bulsa. Halkın durumunu anlatsa. Zorlu bir sene onu bekliyor.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: Koç burcundandır. Geçmişte yapamadığı, yarım kalan, ertelediği, cesaret gösteremediği ne varsa yeniden gündeme gelecek. Yeni yılda Koç burcu zor olanları başaracak.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz: Çok önemli bir Bakanlık. Tarım elinden geçer kanser vakaları artıyor. Denetleme ve kontrol yapmalı. Çalışkandır, yapar hakkını yemek istemiyorum ama daha kalabalık bir ekiple çalışmalı. Koltukta oturmakla olmaz. Onun içinde yine sıkıntılar söz konusu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: Cemal bey Akrep burcundandır. Sakinliğinin yanı sıra kızdığında içinden çıkabiliyor. Fazla bir yükseliş yok, fazla kayıp da yok. Siyasette şansı orta derece..