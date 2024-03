Farkındalık yaratıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger öncülüğünde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla LAÜ kampüsünde farkındalık standı açıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yazılı görseller büyük ilgi uyandırdı. Kadınlara yönelik olan bu özel günde, cinsiyet farkı olmadan hayata bakış açısının, insan gücünün cinsiyet farkının olmadığını, kadının değerli olduğunu, kadınların günümüzde yaşadığı sorunlar, kadına verilen değer ve kadın önyargısı kavramının ortadan kalkması gerektiği, kamu ya da özel sektörün her biriminde kadının da yerinin olduğunu içeren birçok görsel hazırlandı.

Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger güne özel bilgilendirmeler yaparak şu ifadeleri kullandı; “8 Mart’ın dünyanın her yerinde kadın değerinin gösterildiği, birçok problemin farklı platformlarda tartışıldığı bir gün”. Farkındayız ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi ve her alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır.”