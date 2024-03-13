Çok acılar çekildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Varlığımız, devletimizle devam edecek. Devletimizden taviz vermeyeceğiz” dedi.

Tatar, “Türkiye milli siyasetimize tam destek vermektedir. Egemenliğimizden, Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinin caydırıcı gücünden vazgeçmeyeceğiz” açıklamasında da bulundu.

Verilen bilgiye göre, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Tatar, gençlere, “Verilen mücadelenin ardından kazanılan bağımsız, özgür ve onurlu yaşamın değerini bilmelisiniz” diyerek seslendi.

Ersin Tatar öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın en güzel köylerinden Yeniceköy’de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, merhum dedesi Hüsnü Zihni Tatar ve eşi Havva Tatar’ın Yeniceköy’de öğretmenlik yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde onuruyla yaşayabilmenin gururunu yaşadığını kaydederek, gençlere vatan, millet ve bayrak sevgisinin önemini anlattı.

Gazze’de 30 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve kimsenin buna engel olamadığını söyleyen Tatar, Ukrayna’da ise savaşın sürdüğünü, Bosna Hersek’te birkaç yıl önce katliamlar yapıldığını anımsattı.

Kıbrıs’ta da geçmişte çok acılar çekildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istediğini ancak Kıbrıs Türkü tarafından verilen mücadeleler sonucu engel olunduğunu dile getirdi.

“Barış, huzur ve güven parayla satın alınamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu değerlerin milli mücadelenin nimetleri olduğunu kaydetti.

İstiklal Marşı’nın yazılmasının 103’üncü yıl dönümü olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, marşı yazan Mehmet Akif Ersoy’un; bağımsızlık, hürriyet ve onurlu bir yaşam için kalemini kullandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

