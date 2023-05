Farklı kutlama

Ömer KADİROĞLU-Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’ta bir gelenek haline gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı mangalı bu yıl sekteye uğradı. Kırmızı etin kilosunun 500 liraya dayanması vatandaşın bütçesini zorlarken, bu bayram pirzolanın ve kuzu şişin yerine tavuk ve kalça aldı. Bütçelerini zorlayarak alışveriş yapanlar dün piknik alanlarını doldurdu.

Piknik sofrasını tavukla süsleyen vatandaşlar, kırmızı etin fiyatının yüksek olmasından dert yandı ve yetkilileri piyasada ucuzluğun sağlanması için göreve davet etti.

Bazıları ise ne pikniğe ne de bayram mitingine gidecek maddi gücü olmadığını ifade ederek, evde vakit geçirmeye mecbur kaldığını söyledi.

Ne dediler…?

Ali Karmaner

“1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramında maalesef piknik yapmayacağız. Bu zamanda piknik yapmak hiç de kolay değildir. Daha önceki 1 Mayıs tarihlerinde pikniğe gider, etimizi tavuğumuzu alır, çocuklarımızla mangalımızı yakardık ancak şimdilerde et değil tavuk bile alamaz olduk. Önce temel ihtiyaçlarımızı karşılayıp et almayı ondan sonra düşünüyoruz. Beklentimiz yaşamın daha iyi bir şekle girmesi ve özellikle temel ihtiyaçların fiyatlarının düşürülmesidir.”

Yaşar Güneş

“1 Mayıs İşçi bayramında piknik yapamadık. Şartlar pek de piknik yapmaya elverişli değildir. Daha önceki 1 Mayıslarda çoluk çocukla pikniğe gider gezip tozardık ancak son zamanlarda piknik işi bitti. Et alamaz durumdayız. Beklentimiz hükümetin bu fiyatlarla ilgilenmesi ve et, tavuk gibi temel tüketim maddelerinin ucuzlamasını sağlamasıdır.”

Erhan Keser

“İşçi bayramı pikniğimizi önceki gün yaptık. Daha önce de 1 Mayıs işçi bayramlarında arkadaşlarla toplanır pikniğe giderdik bu kez de öyle yaptık. Ben et alabiliyorum çünkü güneyde çalışıyorum ve etimi oradan alıyorum. Buradan alınan maaşla tek kişinin çalıştığı bir ailede et almak imkânsızdır. İnsanlar mecburen kendini sınırlıyor. Sadece et fiyatları değil genel olarak temel tüketim maddeleri, çocuk ve yaşlıların ihtiyaçlarının ucuzlamasını istiyoruz.”

Bilal Çelik

“1 Mayıs işçi bayramında pikniğimizi yaptık. Zorlansak da çocuklarımız için bir yerlerden kısarak etimizi alıyoruz ancak eskisi gibi değil. Daha önce 1 Mayıs işçi bayramında çalıştığımız yer tüm personeli toplar yemek verirdi ancak işverenler de zorda olduğu için artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İsteğimiz piyasanın biraz ucuzlaması ve insanların rahatça alışverişlerini yapabilmesidir.”

Ali Akyüz

“1 Mayıs işçi bayramında piknik yaptık ancak artık eskisi gibi et almaya gücümüz kalmadı. Piknik için tavuk aldık. Tavuk eti de pahalı ancak temel ihtiyaç olduğu için mecburen alıyoruz. Daha önceki yıllarda 1 Mayıs pikniği yapacağımızda tavuğumuzu, etimizi, pirzolamızı alır pikniğe giderdik ancak artık eskisi gibi alamıyoruz. Beklentimiz et, tavuk ve diğer temel ihtiyaçların fiyatlarının ucuzlamasıdır.”

Mehmet Reis

“1 Mayıs işçi bayramında piknik yapamadık. Piknik denildi mi Kıbrıslılar etsiz mangal yakmaz. Herkesin alım gücü düştü. Özellikle özel sektör veya sigorta emeklisi eti eskisi gibi alıp pikniğe gidemiyor. Ben de pikniğe gidemiyorum. Eskiden 1 Mayıs işçi bayramlarında hem etimizi alıp pikniğe giderdik hem de mitingine giderdik. Bugün mitinge gidecek olsan 200 lira benzin, pikniğe gidecek olsan bin 500 lira para isteriz o yüzden hiç bir şey eskisi gibi değildir. Artan fiyatlarla ilgili beklentimiz teşvikleri doğru yerlere yaparak, hayvancının ve çiftçinin girdi maliyetlerini ucuzlatması ve piyasayı ucuzlatmasıdır.”

Mehmet Kuruovalı

“Et çok pahalı olduğu için 1 Mayıs işçi bayramında piknik yapamadık. Her şey o kadar çok pahalı ki evde kalmayı tercih ediyoruz. Daha önceki 1 Mayıs işçi bayramlarında piknik alanına gider etimizi tavuğumuzu alır mangalımızı yakardık. Şimdilerde pek de et alacak durum yoktur. Soğanın 30 lira olduğu bir zamanda piknik hayal oldu. Beklentimiz piyasanın ucuzlaması yönünde çalışmalar yapılmasıdır.”

Ali Özmani

“1 Mayıs işçi bayramında ben pikniğe gitmeyi tercih etmiyorum çünkü benim için 1 Mayıs piknik değildir. Normal zamanda da et alırken artık eskisi gibi alamıyor zorluklar yaşıyoruz. Ben arkadaşlarıma sipariş ediyorum ve buradaki et fiyatının yarısına oradan etimi alıyorum. Piyasa fiyatları aşırı derecede yükseldi ve beklentim hükümet edenlerin çiftçi ve hayvancının desteklenerek piyasanın ucuzlaması adına çalışmalar yapmasıdır.”