Dünyaya net mesaj

Tuğçe Ülkü AYDIN

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin 12. Genel Kurulu’nda gözlemci üye olmasını kutlamak amacıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Metin Feyzioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’ya gözlemci üye olmasını yürekten kutlayarak, Türk devletleri teşkilatına KKTC’nin anayasal adıyla üyeliğinin son derece önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Feyzioğlu, gözlemci statü veya asıl üye statüsünün çok da önemli olmadığını, burada önemli olanın, devlet olarak üyelik olduğunu kaydetti. Feyzioğlu, bunun aslında "tanınma" denilmeden bir tanınma anlamına geldiğini söyledi.

Metin Feyzioğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “BM Genel Kurulu’nda KKTC’yi artık tanıyın” çağrısının uluslararası hukukun gereğini tüm dünyaya hatırlatmak açısından çok değerli ve önemli bir adım olduğunu anımsattı. Feyzioğlu, geçen hafta kazanılan bu üyeliğin ise bunun yansıma ve sonuçları niteliğinde olduğuna işaret ederek, bunun devamının artarak geleceğine inanç belirtti.

Feyzioğlu, “KKTC’nin uluslararası hukuk anlamında eşit, egemen devletinin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri hep birlikte inşallah göreceğiz” dedi.

Feyzioğlu, “Eğer Rumlar AB’ye güvenip çözümsüzlüğün peşinden gidiyorsa, KKTC’nin de Türkiye’si vardır ve daima olacaktır” dedi.

Karpaz’a yeni sağlık merkezi

Metin Feyzioğlu, Karpaz’dan Mağusa’ya acil hasta yetiştirilmesinin oldukça sıkıntılı olduğundan, özellikle acil durum vakalarına daha merkezi ve daha ulaşılabilir bir yerde müdahale edilebilmesi için yeni bir sağlık merkezi kurulacağını vurguladı.

Töre: KKTC’nin önü açıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, TC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önce KKTC’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu, ardından da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin 12. Genel Kurulu’nda KKTC’nin yine anayasal ismiyle gözlemci üyeliğe kabul edildiğini anımsattı.

Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi’nin 12. Genel Kurulu’nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un öncülüğünde Cumhuriyet Meclisi’nin gözlemci üyeliğe alındığına işaret eden Töre, bu olaydan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin önünün açıldığına inanç belirten Töre, KKTC’nin artık daha kalıcı bir hale geldiğini kaydetti.

Konuşmaların sonunda Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin flamasını TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na takdim etti.

