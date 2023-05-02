JCI Kuzey Kıbrıs  projelerini anlattı

JCI Kuzey Kıbrıs tarafından düzenlenen Ravelin Eğitim ve Kültür Kampı kapsamında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, DAÜ Rektörü Aykut Hocanın ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ziyaret edildi.

JCI Kuzey Kıbrıs tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 27 Nisan Perşembe günü yapılan ziyaretlere JCI Türkiye Başkanı Fatih Katipoğlu, TMMOB İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Burak Çatlıoğlu, JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Ali Yenen, JCI Kuzey Kıbrıs Genel Sekreteri Kemal Damdelen ve JCI Kuzey Kıbrıs Saymanı Mustafa Sağır katıldı.

Ziyaretlerde JCI Derneği, faaliyetleri ve planlanan projelerle ilgili bilgiler verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023, 10:05