İlk gösterim Güzelyurt’ta 

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahnelediği “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyunu turneye başladı. Oyun, turne kapsamında ilk olarak 29 Nisan Cumartesi akşamı Güzelyurt’ta sahnelendi.

Verilen bilgiye göre, oyun, 13 Mayıs Cumartesi günü Mağusa Belediyesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20.30'daki gösterimle devam edecek.

Turne programı…

"Bir Delinin Hatıra Defteri"nin sahneleneceği yer ve tarihler şöyle:

13 Mayıs Cumartesi- Gazimağusa Belediyesi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi.

16 Mayıs Salı- Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Erol Avgören Kültür Merkezi

20 Mayıs Cumartesi- Lefke Belediyesi, Kültür Merkezi

28 Mayıs Pazar - İskele Belediyesi, İskele Atatürk Kültür Merkezi

Tüm oyunların başlangıç saatinin 20.30 olduğu, bilgi ve rezervasyon için 0533 821 21 44 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.

