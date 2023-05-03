Birlik mesajı verdi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçildiği takdirde 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

İktidarı da eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğim. Beşli çetelere değil halka çalışacağız'' diye konuştu.

CHP lideri, 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kazanırsa bunun darbe anlamına geleceğine yönelik söylemlere de tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına Ağrı ve Van'da devam etti.

Kılıçdaroğlu, Ağrı'da Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun bu ülkeye getireceğini söyledi.

Türkiye'ye huzuru, bereketi ve kucaklaşmayı getireceğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Ağrı'yı, tozunu, nerelerden nerelere geldiğini, işsizlik ve ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz. 22 yıldır iktidardalar. Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Yuhalamakla bir şey olmaz, sandık da olur" ifadelerini kullandı.

Kendilerine yönelik "İktidar değişirse sözde darbe olurmuş" sözlerinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Yargıda adalet yok, mahkeme salonlarında sadece adalet olmaz. Bir çocuk açsa, bir kişi eğer bir kentin sokaklarında, caddelerinde güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun, bir adaletsizlik var demektir. Emine Şenyaşar'ın hakkını hukukunu teslim etmezseniz orada bir adaletsizlik var demektir. Adaleti getireceğim" dedi.

