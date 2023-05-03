Madde bağımlılığı arttı

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, dün Meclis Genel Kurulu’nda “Ruh Sağlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele” konulu güncel konuşma yaptı. Rogers, ruh sağlığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkenin ve ilgili bakanlıkların “sınıfta kaldığını” savundu. Rogers, ekonomik sıkıntılar, pandemi, deprem gibi konuların ruh sağlığını bozduğunu, madde bağımlılığının, depresyonların arttığını kaydetti.

Ülkede ruh sağlığı için eylem planı yapılması gerektiğini, ancak adım atılmadığını, yasaların güncellenmediğini, sağlık altyapısının yetersiz kaldığını, başvuru sayılarının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu işaret eden Rogers, on binlerin üzerine çıkan hasta başvurularına rağmen psikologların meslek yasasının olmadığını söyledi.

Rogers, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin gerekliliğine değinerek, otomasyon hizmetinin geciktirildiğini, hükümetin toplumdan uzak olduğunu, denetimde yetersizlikler yaşandığını anlattı.

Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının ruh sağlığıyla ilgili bakanlıklar olması gerektiğini ancak bugün Sosyal Hizmetler Dairesi'ne dahi “üvey evlat” muamelesi yapıldığını iddia eden Rogers, toplum yararına, çocukları, yaşlıları, bakıma muhtaç bireyleri önemseyen yasaların meclise getirilmediğini söyledi.

Meclis'te acil olmayan yasaları görüştüklerini kaydeden Rogers, hükümete, toplumun önceliği konularla ilgilenme çağrısı yaptı.

