Serüvenin diğer yüzü

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “2030’da elektrikli araçlara doğru giden serüvende yerimizi alacaksak bizim 1030 megawattlık altyapıya ihtiyacımız var” dedi.

Bakan Amcaoğlu Meclis’teki konuşmasında, CTP Milletvekili Fikri Toros’a cevap verdi. Amcaoğlu, Toros'un sözünü ettiği siyasi, teknik ve ticari kriterlere işaret ederek, "Euroasia projesinin daha rantabl, daha akılcı olduğunu söylemek sizin geçmişinize yaklaşmadı” dedi.

Yerinden söz alan Fikri Toros ise, konunun yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Siyasi, teknik, ekonomik akla uygun ifadelerini Kıbrıs-Yunanistan bağlantısı için değil, projenin yeniden şekillendirilerek Kıbrıs-Türkiye arasında olması gerektiğini savunurken kullandım” dedi.

Amcaoğlu ise, ne dinlediğini çok iyi bildiğini belirterek, realiteler üzerinden konuşulması gerektiğini kaydetti. Amcaoğlu, Toros’un söylediklerine saygı duyduğunu ancak işletme mezunu bir insan olarak rantabl projenin nasıl olacağını konuşmak ve sağlıklı rakamlarla bir şeyleri ifade etmek gerektiğini söyledi.

Geçmişte yapılan hataları tekrarlayarak ilerlenemeyeceğini vurgulayan Amcaoğlu, “Çok doğrudur. Endişelerinize katılıyorum, geçmişte yapılan çok önemli hatalar var ama artık konumuz bunlar değil” dedi.

Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu’nun hayata geçebilmesi için ivedilik kararı alınan mevzuatlar olduğuna değinen Olgun Amcaoğlu, bütün uğraşlarının bunların ete ve kemiğe bürünmesi için olduğunu vurguladı.

Bundan sonraki süreçlerde bilim insanlarının, yetkili insanların bu süreçleri planlamasının önemini vurgulayan Amcaoğlu, “Siyasetin de bunlara onay vermesi, devlet politikası haline getirmesidir” dedi. Yeşil enerjiden bahsedildiğini dile getiren Amcaoğlu, kendisinin de gailesinin bu olduğunu vurguladı.

“15 yıllık sözleşmeye gözümüzü kapatıp, imza atmamızı bekliyorlarsa, çok yanılır” diyen Amcaoğlu, “Bunları buradan ifade etmeye, tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim. İnatla ve biatla… Çünkü sanki de birileri çok sever bu memleketi, başkaları hiç sevmez. Değil öyle bir şey, kimse kimseden fazla sevmez. Kimsenin kimseden fazla sevmediğini geçmişe bakarsanız göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Toros: Görüşlerimi değersizleştirme girişimi

Bunun üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, Amcaoğlu’nun, kendisinin görüşlerini değersizleştirme teşebbüsünde bulunduğunu söyledi.