Minikler mutlu oldu

Girne Belediyesi’nin sevimli dostlar yararına düzenlediği ve geçtiğimiz Pazar günü 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Girne Yarı Maratonu’na katılan çocuk ve yetişkinler Meritta Club’un maskotuyla çok eğlendi.

Birbirinden özel lezzetler ve hediyeler ile şölen havasında geçen maratonda Merit otellerine ait çocuk kulüpleri Meritta Club tarafından sağlanan Meritta maskotuyla çocuklar ve yetişkinler fotoğraf çektirerek doyasıya eğlendi.

Tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Meritta Club, Girne Yarı Maraton 2023 için yaptığı etkinliklerle halk tarafından dikkatleri üzerinde topladı.



Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023, 09:45