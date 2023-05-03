‘Yol arkadaşınız olacağız’

Raif UZKAN

Kamuda örgütlü bir grup sendika, Türkiye'deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Gaizmağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerin adının yaşatılması amacıyla kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile okul yapımı başta olmak üzere birliktelik, dayanışma, destek ve yol arkadaşlığı yapacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kıbrıs Türk İşçi Sendikalan Federasyonu (TÜRK-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Kıbrıs Türk Kamu Görevlierli Sendikası (KAMUSEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikas (ÇAĞ-SEN) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) temsicileriyle Şampiyon Melekler Derneği dün KTOEÖS'te ortaklaşa basın toplantısı yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, toplantıda yaptığı konuşmada, sendika ve sivil toplum örgütleri olarak Şampiyon Melekler Derneği ile gönül bağı kurduklarını ve bu mevcut gönül bağının sonsuza dek, her koşulda maddi ve manevi destekle birlikte süreceğini dile getirdi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da konuşmasında, derneğin kuruluş amacının eğitim bursları, destekler ve okul kampüsü kurmak olduğunu söyledi. Karakaya, halihazırda Gazimağusa Belediyesi'ne başvurarak, belediyenin gösterdiği alanda kampüs projesine başlandığını kaydetti ve kalıcı eserler yaratılacağına olan inancını dile getirdi. Karakaya, kendileriyle birlikte yürüyecek tüm sendika ve sivil toplum örgütleriyle üyelerine teşekkür etti.

