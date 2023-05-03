Önemli bir proje

Doğuş ÖZOKUTAN

Başbakanlık ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortak kuruluşu SAN-HO Kuzey Enerji Şti Ltd. arasında “Güneş Enerjisi Yatırım Protokolü” imzalandı.

Protokolle, Serhatköy’e 25 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak ve iki odanın üyelerine bu sistemden yararlanma imkânı sağlanacak.

Protokole Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner imza koydu.

İmzaların atılmasının ardından ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner yaptı. Çağıner, ülkenin en büyük sıkıntılarından olan enerji üretimi konusuna çare bulmak adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Konuşmasında Başbakan Üstel ve hükümete teşekkür eden Çağıner, bu gibi büyük projeleri hayata geçirmenin kolay olmadığını anlattı.

25 megavatlık bir santralin ilk adımının atıldığını ve bir sene gibi kısa bir sürede Serhatköy’deki panellerin açılışını yapmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Çağıner projenin hayata geçmesine katkı koyanlara da teşekkür etti.

Kamacıoğlu: Bir yıldır çalışıyorduk

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise konuşmasında, proje için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını anlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da sanayi ve hizmet sektörünün nasıl daha iyi hale getirilebileceğinin yollarını zorladıklarını kaydetti.

Üstel: Önemli bir güne tanıklık ettik

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına, çok önemli bir güne tanıklık edildiğini söyleyerek başladı. Bunun bir başlangıç olması gerektiğini kaydeden Üstel, tüm sektörlerle aynı güzel adımları atmak istediklerini belirtti.

