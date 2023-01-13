KKTC'de Bitmeyen Çile

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) dün saat 18.00’den itibaren ülke genelinde dönüşümlü olarak 90 dakikalık elektrik kesintisi başlattı. Kesintinin, Teknecik Santralindeki jeneratör arızasından kaynaklandığı belirtildi. Eski Yönetim Kurulu üyelerinden Yusuf Avcıoğlu ise biri 60 megawatlık buhar, diğeri 17 megawatlık dizel olmak üzere 2 jeneratörün devre dışı kaldığını açıkladı.

Diyalog muhabirinin “nasıl ısınıyorsunuz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan vatandaşların önemli bir kısmı ise eve gidince battaniyeye sarıldığını söyledi.

Elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu, kalorifer çalıştırmanın zor olduğunu belirten vatandaşlar, kesinti olduğu zaman tek eğlence olan televizyon kesintilerinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Alper Aktuna

“Soğuk havalarda battaniyeye sarılıp ısınıyoruz. Eskiden atalarımızın yaptığı gibi ilk akşamdan ısınmak için battaniyenin altına giriyoruz. Günümüz şartlarında şofben tüp ister, gaz ocağımız ve sobamız tüp ister. Elektrik kullanalım dersek o daha da pahalıdır ve bütçemiz bunu kaldırmaz. Battaniyenin altına giriyoruz ayaklarımızı sıcak tutmaya çalışıyoruz ki hasta olmayalım. Daha ucuz olsa elektrikle ısınmayı tercih ederdik. Odun sobası yakacak olsak veya şömine kullanacak olsak bu kez de odun bulmakta sıkıntı yaşayacağız. Çünkü odun fiyatları da çok yüksektir.”

Duran Karslı

“Evimizde ısınmak için odun sobası kullanıyorum ama çok pahalı. Klimamız da var ancak onunla ısınmak istesek bu kez de cebimiz yanacak. Elektrik fiyatları yüksek olduğu için elektrikle ısınmak mümkün değil. Tüp gaz ile ısınmak özellikle de evi ısıtmak mümkün değil sadece elini ayağını ısıtırsın o yüzden odun sobası kullanıyorum. Elektrik ucuz olsa elektrikli ısıtıcılarla veya klima ile ısınmayı tercih ederdim. Birilerinin layık gördüğü şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Klimamız var ancak kullanmıyoruz. Sadece yaz aylarında serinlemek için klima açıyoruz onu da ‘ya sıcaktan öleceksin ya da klimayı açacaksın’ aşamasına gelince kullanıyoruz.”

Nevcihan Acar

“Evimizde ısınmak için klima kullanıyoruz ancak bize çok külfet oluyor. Gündüz çalışıyoruz ve akşamdan akşama klima açtığımız halde 2 bin 500 liradan aşağıya elektrik faturası ödemiyoruz. Bu durum bizleri tabi ki ekonomik yönden olumsuz etkiliyor. Tüp gaz ile ısınmak istesek 4 günde bir tüp bitecek ve o da pahalı. Elektrik ucuz olsa rahat rahat klimamızı açıp daha güzel ısınırız. Şu anki haliyle evin soğuğunu kırmak için klimayı açıyoruz ve böyle bile yüksek faturalar ödüyoruz.”

Osman Direk

“Evde ısınmak için elektrik ve odun sobası kullanıyoruz. Odun olmadığı zamanlarda elektrikle ısınıyoruz. Elektrikle ısındığımız aylarda elektrik faturaları bizi çok zorluyor. Elektrik fiyatları çok yüksek ve çok fazla tercih etmemeye çalışıyoruz. Odun kullandığımızda ise bir Van oduna 3-4 bin lira para ödemek zorunda kalıyoruz. Elektrik kurumunun özelleştirilmesi ile faturaların düşeceğine inanıyorum ve böyle olursa herkes elektrik ile ısınmayı tercih edecektir.”

Hüseyin Kiriş

“Evde ısınmak için battaniye kullanıyorum. Elektrik, tüp gaz ve odun pahalıdır. Kanser hastası olduğum için odun sobasıyla ısınmayı tercih etmiyorum. Zaten aldığımız para ancak da mutfak masrafına yetişiyor. Akşamüzeri hava soğuyunca battaniyeye sarılıp Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını izliyorum. Elektrik ucuz olsa klimam yok ama elektrikli soba ile evimi ısıtmayı tercih ederdim.”

Reyhan Özhan

“Isınmak için bir elimizin açtığı klimayı diğer elimiz kapatıyor çünkü elektrik çok pahalı. Tüp gaz ile ısınmak da aynı şekilde pahalı ve bir tüp üç- dört günden fazla gitmiyor. Odun sobası kursak bir Van odun 3-4 bin lira. Eve gittiğimde havada soğuk olduğundan battaniyeye sarılıp ısınacağım. Başka da yapacak bir şey yok. Asgari ücretteki artışı daha almadan her şeye gelen zamlar nedeniyle geçinemezken klima açıp veya tüp gaz yakıp ısınmak mümkün değildir.”

Yunus Emre Kabalcı

“Isınmak için evde klima kullanıyoruz. Klimayı kullanmadığımız zamanlarda 500 lira elektrik faturası öderken klimayı kullandığımızda bin lira fazlasını ödüyoruz. Biz asgari ücretle geçinen çalışanların aile bütçeleri ısınma noktasında zora giriyor. Küçük çocuğum olduğu için odun sobası veya tüp gaz ile ısınmayı tercih etmiyoruz. Elektrik fiyatları ucuz olsa özellikle asgari ücretle tek maaşla geçinen insanlar da daha rahat elektrikle ısınma yöntemlerini tercih edecektir.”