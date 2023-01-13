4 bin 900 kişi deport edildi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülke güvenliği ve huzurunun öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bakan Öztürkler, ülkede kalacak olan yabancıların kayıt altına alınması adına son kez olarak muhaceret affı çıkardıklarını, bugüne kadar 4 bin 41 kişinin aftan yararlanarak düzenli hale geldiğini ifade etti. Bakan Öztürkler, ülkede suça karışmış, düzensiz kalan ve sıkıntılı olan 4 bin 900 kusur kişinin ise deport edildiğini anlattı ve tüm bu çalışmaların birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi.

KKTC’de kalacak yabancıların ülkenin kültürüne, hukuk kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Öztürkler, “Bu ülkenin hukuk kurallarına herkes uymak zorundadır. Bu ülkenin bir kültürü, hukuku, yasaları vardır. Buraya gelen yabancılar buna saygılı olmalıdır” diyerek, bu kurallara uymayan ve kayıt dışı yaşamı alışkanlık haline getiren yabancıların ülkeden gideceğini kaydetti. Kayıt dışı yaşama karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, “Bu konu ülkemiz için hayati bir konudur. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Hepimiz KKTC’yi ve halkımızı korumakla mükellefiz” dedi.

Yeni nesil çipli kimlikler çok güvenli

Bakan Öztürkler, “E-nüfus ve E-Kimlik Sistemimiz ile birlikte uluslararası güvenlik standartlarına sahip yeni nesil çipli KKTC kimliklerine geçmiş olmamız çok önemlidir. İstanbul Havalimanında uyuşturucu taciri olduğu ortaya çıkan bir kişi KKTC kimliğini sahtelemeye çalışarak Türkiye’den çıkış yapmaya çalışmış fakat yeni nesil çipli kimliklerimizin taklit edilmesi mümkün olmadığından bu kişi Türk Emniyeti tarafından tutuklanmıştır. Bu olay, bir kez daha yeni nesil çipli kimliklerin ne kadar önemli bir güvenlik duvarı oluşturduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına atmış olduğumuz birçok adıma ek olarak E-Vize Otomasyon Sistemi için yazılım çalışmaları devam etmektedir. E-Vize Otomasyon Sisteminin devreye girmesi ile sınır güvenliğimiz artacak, ülkeye girişlere ciddi bir kontrol getirilecektir” dedi.

Ülkeye giriş çıkışlara sıkı kontrol getirecek olan e-Vize Otomasyon Sistemi ile 7 farklı kontrol noktasından geçerek ülkeye gelecek yabancıların denetleneceğini belirten Öztürkler, şöyle konuştu:“Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında en önemli projelerimizden biri E-Vize Otomasyon Sistemi’dir. Biliyorsunuz, şubat sonu doğum ve ölüm belgelerini de dijital ortamda vermeye başlayacağımızı açıklamıştık. Birçok alanda dijital dönüşüm hamleleri ile hizmet kalitesini artırmak hedefiyle hareket diyoruz. E-Vize Projesi de dijital dönüşüm çalışmalarının bir parçasıdır. Bu konuda Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımızın da çalışmalarımıza ciddi destekleri vardır. Temel vizyonlarımızdan biri olan E-Vize Otomasyon Sisteminin ihale süreci tamamlanmış, kazanan firma ile Aralık ayının sonunda protokol imzalanmıştır. İki yüz gün içerisinde E-Vize yazılımının tamamlanması, tüm paydaşlarla çalışarak devreye sokulması adına çalışmalar devam etmektedir. Ülke güvenliği ve huzurun korunması adına atılan adımların pekiştirici unsurlarından biri Olan E-Vize Sisteminin test aşaması tamamlanınca elde edeceğimiz tecrübe ve görülecek eksiklerin giderilmesiyle vize uygulanan ülke sayısı da artırılacaktır. Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması önceliğimiz olmaya devam edecektir.”

MAKS projesi hazır

Nüfus sayımı hakkında da açıklama yapan Öztürkler, “Gerçek anlamda bu konuda belediyelerimize çok ciddi görevler düşmektedir. Artık dünyada çağ dışı yöntemlerle insanları evlere kapatarak sayım yapılmamaktadır. Biz de belediyelerimiz üzerinden Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'ni (MAKS) tamamlayarak çağdaş yöntemlerle, daha sağlıklı, dinamik verilere ulaşacağız. MAKS Projesi ile sokak, cadde ve hane numaraları işlenerek, kişi verileri eşleştirilecek ve ülkede kaç iş yeri, kaç öğrenci, kaç vatandaş ve kaç yapı olduğu güncel olarak bilinecektir” dedi. MAKS Projesi kapsamında tüm belediyelere önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Öztürkler, “Kısa sürede MAKS Projesinin ikinci etabı için belediyelerimizle toplantılara başlayacağız. Proje ülkemizin planlı büyümesi, sağlıklı verilere ulaşılması adına da temel hedeflerimizden biridir. Herkesin MAKS Projesine dört elle sarılması ile bu hayati projeyi tamamlamaya odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 10:48