Çalıştık başardık

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında, birleştirerek görüştüğü “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarıları oyçokluğu ile onayladı ve Meclis Genel Kurulu’nun gündemine sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan ve daha önce birleştirerek görüşme kararı aldığı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarılarını ele aldı.

Komite, birleştirerek görüştüğü “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:7/1/2022)”nı oyçokluğu ile onayladı ve genel kurul gündemine sevk etti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulunduğu komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.

Şeffaf hale getiriyoruz

UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Çok uzun mesai harcayarak bu yasaları geçirmeyi başardık” dedi. Sosyal Medya

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmesine işaret etti.

UBP’li vekil Berova, “UBP olarak ‘reformda kararlıyız’ dedik önce Belediyelerin Birleştirme Yasası’nı hayata geçirdik. 18 belediye ile yerel seçimleri yaptık. Şimdi de Belediye Değişiklik Yasası ile belediyelerin yapılarını güçlendirip daha şeffaf hale getiriyoruz” dedi.

Komite çalışmalarında kendilerine tam destek veren Başbakan Ünal Üstel’e, UBP Meclis Grubuna ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e teşekkür eden Berova, şöyle devam etti:

“Komite Çalışmalarımızda komite üyelerimiz Emrah Yeşilırmak ve Ahmet Savaşan ile birlikte çok uzun mesai harcayarak bu yasaları geçirmeyi başardık.

51/95 Belediyeler Değişiklik Yasasında CTP komite üyeleri Sn. Filiz Besim ve Sn. Devrim Barçın da çok emek ve katkı koydular. Tüm Meclis çalışanlarımıza, bürokratlarımıza, Komite üyemiz olmayıp da çalışmalarımıza katılıp katkı koyan Milletvekili arkadaşlarıma da verdikleri katkı için çok teşekkürler... Ülkemiz için hayırlı olsun.”