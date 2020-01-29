Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ın bir numaralı sorunu haline gelen uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadeleyi artıran Narkotik Şube ekipleri, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda; Güvercinlik kavşağı yakınlarında ‘Kurt Operasyonu’ gerçekleştirdi. Polisin başarılı operasyonu sayesinde 570 gram uyuşturucu madde ile 2 adet extacy türü uyuşturucu içeren hap ele geçirdi.

Polis; İbrahim Görkem Güvener’in aracında 20 gram uyuşturucu ve 2 hap ele geçirildiğini ancak aracın 5 metre ilerisinde toprağa gömülü 550 gram uyuşturucu daha bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili olarak tutuklanan Görkem Güvener, toprağın altındaki miktardan sorumlu olmadığını iddia etti.

“Sadece 20 gramı benim”

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, 27 Ocak 2020 tarihinde, İbrahim Görkem Güvener’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini ve zanlının, aynı gün saat 14.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Güvercinlik kavşağı yakınlarında bir bölgede aracının içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti. Polis, aracın yaklaşık 5 metre kadar ilerisinde, toprağa gömülü vaziyette de 550 gram hintkeneviri ile 2 adet extacy hap bulunduğunu belirtti. Kavaz, zanlının, 20 gram sentetik cannabinoid türü maddenin kendisine ait olduğu kabul ettiğini ancak 550 gram hintkeneviri ile haplarla bir bağlantısı olmadığını iddia ettiğini ifade etti.

Bağlantıları araştırılacak

Polis, zanlının, uyuşturucu maddelerle bağlantısının araştırılacağını söyledi ve mahkemeden süre talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.