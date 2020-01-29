Korkuluk ok gibi  cama saplandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki Can Uğuroğlu isimli sürücü ölümden döndü.

Girne Kapısında süratli bir şekilde seyreden Uğurluoğlu, başka sokağa giriş yaparken, yoldan çıkıp önce kaldırıma sonra demir korkuluklara çarptı.

Çarpma sonucu demir korkuluklardan biri aracın ön camını delip geçti.

Camı delen demir korkuluğun diğer ucu sağ direksiyonlu olan aracın şoför koltuğunun yanındaki camdan çıktı.

Mucize eseri kıl payı kurtulan Can Uğuroğlu, “Verilmiş sadakam vardı” dedi.

Kıl payı kurtuldu

Polisten alınan bilgiye göre kaza; dün saat 08.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. JZ 468 plakalı aracıyla süratli ve tehlikeli bir şekilde seyreden Can Uğuroğlu, Cemal Gürsel Caddesi’ne dikkatsiz bir şekilde giriş yaptığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, önce kaldırıma sonra demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kaza esnasında kaldırımı çevreleyen korkuların bir parçası aracın ön camından girerek diğer tarafından çıktı.

Araç içerisindeki sürücü Can Uğuroğlu şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.