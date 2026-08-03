Festival coşkusu zirveye çıktı

Beyarmudu Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali'nin üçüncü günü, binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Gecede sahne alan Murat Kekilli, sevilen şarkılarını festival alanını dolduran vatandaşlarla birlikte seslendirirken, konser boyunca renkli görüntüler yaşandı.

Festival programı, Cem Kafkas ve Orkestrası'nın sahne performansıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Murat Kekilli, "Bu Akşam Ölürüm", "Salını Salını" ve "Kara Gözlüm" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, festival alanında coşku gece boyunca devam etti.

Gecede konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, festivalin her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini belirterek, "Emeğin, alın terinin ve ürettikçe var olan bir bölgenin muhteşem festivaline hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi.

Festivalin bu yıl daha büyük bir ilgi gördüğünü ifade eden Bebek, "Bu sene daha coşkulu, bu sene daha huzurlu, bu sene daha kalabalığız." sözleriyle katılımcılara teşekkür etti.

Konser sırasında protokol alanında değil, vatandaşların arasında konseri takip eden Başkan Bülent Bebek'i fark eden Murat Kekilli ise sahneden yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı.

Festivalin üçüncü gecesi, konser sonunda çekilen hatıra fotoğrafları ve yoğun katılımla tamamlandı.



