Festival coşkusu  zirveye taşındı

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, dünya müziğinin sevilen topluluklarından Pink Martini’yi Salamis Antik Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşturdu.

14 Temmuz Salı akşamı Salamis Antik Tiyatrosu’nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşen konser yoğun katılımla büyük ilgi gördü. Tarihi mekânı dolduran müzikseverler, Pink Martini’nin farklı kültürleri buluşturan zengin repertuvarı ve güçlü sahne enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Farklı dillerde seslendirdiği eserlerle dünyanın dört bir yanında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Pink Martini, konser boyunca izleyicilere kültürler arasında keyifli bir müzik yolculuğu sundu. Grubun solisti Storm Large, etkileyici vokali, sahne hâkimiyeti ve yüksek enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Gecenin en özel anlarından biri, grubun kurucusu ve piyanisti Thomas M. Lauderdale’in doğum gününün sahnede kutlanması oldu. İzleyicilerin alkışlarla eşlik ettiği kutlama, geceye sıcak ve samimi bir atmosfer kattı.

Unutulmaz anlar yaşandı

Pink Martini’nin Türk dinleyicisinin büyük ilgi gösterdiği “Aşkım Bahardı” eseri seslendirildiğinde konser alanını dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti. Coşkunun doruğa ulaştığı anlarda izleyiciler ritimlere dans ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Storm Large’ın çocuklara ve gençlere gösterdiği yakın ilgi de gecenin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. Sanatçının seyirciyle kurduğu içten iletişim konserin sıcak atmosferini daha da güçlendirdi.

Konserde seslendirilen “Bella Ciao” da büyük alkış aldı. Salamis Antik Tiyatrosu’nu dolduran katılımcılar şarkıya hep birlikte eşlik ederek festivalin hafızalara kazınan anlarından birine imza attı.

2008 yılında da Gazimağusa Belediyesi’nin festivali kapsamında aynı sahnede konser veren Pink Martini, yıllar sonra yeniden Mağusa izleyicisiyle buluşarak unutulmayacak bir gece yaşattı.

Gazimağusa Belediyesi, tarihi mekânları dünya çapında sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026, 09:59