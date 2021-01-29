FETÖ imamlarından Ahmet Yiğit KKTC’de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) imamlarından Ahmet Yiğit, MİT önderliğindeki operasyonla KKTC’de yakalandı.

Hatay Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada MİT, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile KOM Daire Başkanlığı, KKTC Polis Müdürlüğü, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit’in KKTC'de yakalandığı belirtildi.

Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilmiş arama kararı olduğu belirlenen şüphelinin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında da firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ahmet Yiğit'in Hatay’da emniyetteki mahrem yapılanma içerisinde sözde yönetici olduğu, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydının olduğu tespit edildi.

Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na götürülen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gözaltına alındı.