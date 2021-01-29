Yanlış adımlar atıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve İskele sakinleri, Lefkoşa ve Girne’de tam kapanma kararının ardından bölgelerine yapılan göçe isyan etti. Hükümeti zamanında önlem almamakla suçlayan halk, “zamanında tedbir alınsaydı, bugün kapanma noktasına gelmezdik” dedi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yerel vaka artışlarının iki hafta önce Girne bölgesinde görüldüğünü ifade ederek, “eğer o süreçte önlem alınsaydı, virüs bu kadar yayılmayacaktı” görüşünü ortaya koydu. Zamanında tedbir alınmamasının yanında Girne ve Lefkoşa için tam kapanma kararı verildiğini, o bölgelerden Gazimağusa ve İskele’ye insan akını yaşandığını kaydeden vatandaşlar, “virüsün yayılması daha da kolaylaştı. Atılan bu adım da yanlıştı. Keşke iki ilçe yerine tüm ülkede kapanmaya gidilseydi. O zaman böylesine bir göç yaşanmazdı” dedi.

Ne dediler…?

Süreyya Oktay

“Girne ve Lefkoşa’da kapanma kararı alınınca o bölgelerden Gazimağusa ile İskele’ye bir kaçış oldu. Bu, virüsün daha fazla yayılmasına neden olur. Herkes yerinde kalmalıydı. Herkesi tehlikeye attılar. Keşke ilk etapta tam kapanma kararı verilseydi, insanlar bu şekilde diğer bölgelere kaçmazdı. Esnaf olarak tam kapanmaya karşıyım ancak artan vakalar nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Şimdi yine başa döndük. Kan ağlayan esnaf bir kez daha bitme noktasına geldi.”

Mehmet Ali Akdeniz

“Bir iki hafta önce Girne bölgesinde vakaların arttığı tespit edilmişti. Özellikle Lapta bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerdi. O zaman önlem alıp, bölgesel kapanmaya gidilseydi, belki bugün vaka sayıları 50’yi aşmazdı. Vakaların ardından Lefkoşa ve Girne’de kapanma kararı verildi. Bu kez insanlar Gazimağusa ve İskele bölgesine akın etti. Böylelikle virüs daha da yayılma şansı buldu. Atılan adımlar yanlıştı. Keşke en başından tam kapanma kararı verilseydi. Ancak hükümet bütçeden para harcamamak için kararları sürekli erteledi. Yükümlülüklerini yerine getirmemek için zamanında karar alamadı.”

Hüseyin Lisani

“Hükümet zamanında gerekli tedbirleri alamadı ve kapatma yoluna gitmek zorunda kaldı. Gerekli tedbirlerin çok önceden alınması lazımdı. Hükümetin yanlış uygulamaları bugünkü durumu doğurdu. Ben bölgemize yığılma olduğuna tanık olmadım sadece duyduklarımdan şunu söyleyebilirim ki; özgür olsunlar diye başka bölgelere taşınmak doğru bir şey değil. Virüsün yayılma potansiyelini kolaylaştırıyor. Göç eden arkadaşlara soruyorum, tüm bölgeler için kapatma kararı gelirse ne yapacaksınız.”

Caner Çelik

“Kapatma kararları bence tamamen yanlıştır, ekonomi iyice dibe vuracaktır. Kira ve faturalarını ödeyemeyen insanlar var. Aynı zamanda garanti maaş ve gelirleriyle hayat konforundan hiçbir şey eksilmeyen kişiler var. Kapanmadan ziyade tamamen bir açılmanın yapılması ve artık turistin ülkemize getirilmesi, karantinasız girişlerin başlaması gerekiyor. Yığılma konusunda da söyleyeceklerim herkesin kendi bölgesinde kalması en sağlıklı olacaktır.”

Artur Mede

“Hükümetin zamanında tedbirler almaması maalesef bu sonucu doğurdu. Ben İskele bölgesinde kalıyorum, duyduğum kadarıyla ikinci bir evi olanlar, Lefkoşa ve Girne bölgesinden, bizim bölgemize geldiler. Böylelikle virüsün yayılmasını kolaylaştırdılar. Atılan her yanlış adım bize daha pahalıya patlıyor. Keşke yetkililer zamanında gerekli adımları atsalar ve halkı bu duruma düşürmeseler.”

Haldun Birsoy

“Vakaların fazla artması nedeniyle alınan kararı doğru buldum. Ben de bir esnafım, bize de “kapat” derlerse mecburen uyacağız başka çaremiz yoktur. Lefkoşa ve Girne’den yığılmaları çok yanlış ve tehlikeli buluyorum, virüsün yayılmaması için herkesin kendi bölgesinde kalması gerekiyor.”