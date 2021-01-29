Ekipler göz açtırmıyor

Onur ULAĞ

Polis ekipleri, Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını sıkı bir şekilde denetliyor.

İlçelerin girişlerine çadır kurup, kontrol noktaları oluşturan polis, tüm gün ve gece denetim yaptı. Lefkoşa’da gece saatlerinde yağmura rağmen görev başında olan ekipler, araçları durdurarak izinleri kontrol etti.

Ülke genelinde önceki gün ve dün gerçekleştirilen denetimler ise 17 kişi tespit edildi.

Geçerli izinleri olmadığı halde sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Online izin başvurusu yapılabilir

Bu arada sokağa çıkma yasağı süresince, acil durumlarda sokağa çıkma izni başvuruları İçişleri Bakanlığı’nın https://permissions.gov.ct.tr/street adresine yapılabilecek. Kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında fırın, eczane, market, akaryakıt ihtiyacı olan vatandaşlar ilçe içinde kendilerine yakın yerlerden bu ihtiyaçlarını giderebilecek.