Tedavi görüyordu

Esentepe Belediyesi eski başkanı Yusuf Karal hayatını kaybetti

Tedavi görüyordu
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Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören Esentepe Belediyesi eski başkanı Yusuf Karal dün sabah hayatını kaybetti. 
Yusuf Karal'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Karal’ın bir süredir hastanede yatılı tedavi gördüğü belirtildi. İki dönem belediye başkanlığı yapan Karal, evli ve 2 çocuk babasıydı. 
Karal'ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Esentepe Mezarlığına defnedildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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