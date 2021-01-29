‘60 kişi dahi yok’

Esnaf,  Perşembe Pazarı’nda kalabalık oluştuğuna dair eleştirilerin doğru olmadığını belirtiyor

‘60 kişi dahi yok’
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da her hafta kurulan Perşembe Pazarı esnafı, dün tezgâhını açtı. Artan vakalar nedeniyle açılmayacağı belirtilen ancak esnafın ısrarı üzerine kurulan pazara gelen vatandaşlar maske takarak önlem aldı. Onlarca kişi pazar yerine giderek, alışveriş yaparken,  Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, insan azlığından yakındı. 
Garabli, pazarlarda insan kalabalığı oluştuğuna dair söylemler olduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını savundu. 
Garabli, “Pazara binlerce kişinin uğradığını söylüyorlar. Kesinlikle bu doğru değil. Burada saysanız 60 kişi yok, bu şekilde iftira atılamaz, yazıktır, günahtır” şeklinde konuştu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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