Patron aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde gizli bir şekilde güneyden kuzeye geçmeye çalıştığı esnada

2 kilo 300 gram uyuşturucuyla yakalanan ve 3 gündür izole tutularak PCR testinden geçirilen Daniel Emekawuru’nun sonucu negatif çıktı. Bir şahsın isteği üzerine güneyden bin Euro karşılığında uyuşturucu madde getirdiğini itiraf eden zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıya uyuşturucu getirmesi için talimat veren şahsın arandığı belirtildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 sıralarında Haspolat bölgesinde Güney Kıbrıs’tan gelerek gizlice Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandığını söyledi. Polis, yakalanan zanlının üzerinde arama yapıldığını; 600 gram sentetik cannabionid (bonzai) ve bin 800 gram hintkeneviri ele geçirildiğini hatırlattı.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuları getirmek için bir şahısla bin Euro karşılığında anlaştığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının Güney Kıbrıs’tan gelmesi nedeniyle izole edildiğini, PCR testi yapıldığını hatırlatarak, sonucun negatif çıktığını ifade etti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve yapmış olduğu beyanların araştırılması gerektiğini vurguladı. Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.