Fiyatlar daha uygun olacak

Esnaf Zanaatkalar ve Üreticileri Pazarlama Kooperatifi (EZ KOOP) ile Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (KOOP SÜT) arasında her iki kooperatifin ürünlerinin pazarlanmasında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı. EZ KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hürrem Tulga da, protokol ile birlikte halkın daha uygun fiyata ürünleri satın almasının sağlanacağını belirtti.

Kooperatifleşmeyi, kooperatifler arasındaki dayanışmayı arttırmak, yerli üretimi desteklemek ve halkın kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla hazırlanan protokole, EZ KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hürrem Tulga ile KOOP SÜT Müdürü Türker Yüksel ve şahit olarak da Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu imza attı.

Protokol çerçevesinde EZ KOOP tarafından üretilip piyasaya sunulan her türlü ürün KOOP SÜT bünyesinde bulunan satış yerlerinde pazarlanabilecek.

İmza töreninde Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile EZ KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hürrem Tulga konuşma yaptı.

Ataoğlu, köy kooperatiflerinin hareketlenmesi gerektiğine inandıklarını bu amaçla yapılan çalışmalar çerçevesinde protokolün hazırlandığını belirtti.

Üreticilerin ürettiği ürünlerin en uygun fiyata satın alınabileceği noktaların sağlanabilmesi için bir araya geldiklerini söyleyen Ataoğlu, protokolün bu yönde bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, üreticilere EZ KOOP’a başvurmaları çağrısında bulunarak, KOOP SÜT ürünlerinin satış noktalarında ürünlerini satabileceklerini söyledi.

“İnsanımızın ürettiği ürünler dünya pazarında satışa sunulacak kalitede ürünlerdir” diyen Ataoğlu, protokole katkı yapan herkese teşekkür etti.

Tulga: Üretime katkı olacak

EZ KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hürrem Tulga da, protokol ile birlikte halkın daha uygun fiyata ürünleri satın almasının sağlanacağını belirtti.

KOOP SÜT’ün satış noktalarında EZ KOOP ürünlerinin satılacağını dile getiren Tulga, bu işbirliğinin üretimin artmasını da sağlayacağını belirtti.

“Ülkenin ihtiyacı olan dayanışma ve kooperatifleşmedir” diyen Tulga, ürünlerini satmak isteyen üreticilere kooperatife başvurmaları çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 09:29