İki tarafın farkı

Güney Kıbrıs’a sadece haziran ayında 482 bin 261 turist giderken, yılın ilk 6 ayında toplam turist sayısı bir milyon 652 bine ulaştı. Rum Turizm Ofisi’ne göre, turist sayısında bir önceki yıla oranla ciddi artışlar yaşanıyor. Ziyaretçilerin ilk sırasında ise 171 bin 704 kişiyle İngilizler yer alıyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre İngiliz turist sayısında yüzde 35 oranında bir artışın olduğu belirtiliyor.

İngiliz turistleri 51 bin 814 ile İsrail, 36 bin 202 ile Polonya, 23 bin 639 ile İsviçre, 21 bin 552 ile Alman vatandaşları takip ediyor.



Baf bölgesi canlandı

Bu arada Baf’ın, Polonyalılar için en popüler turistik destinasyon olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 2023 yılına ait resmi verilere dayanarak her iki Polonyalıdan birinin Baf’ı tercih ettiğini yazdı. Habere göre 2023 yılında Polonya’dan gelen kişi sayısı 2022 yılına göre yüzde 45 artarak 273 bin 500’e ulaştı.

Güney Kıbrıs’a gelen Polonyalıların yüzde 49’u ise kalmak için Baf’ı tercih ediyor.

Kuzeye gelen yolcular

KKTC Turizm Bakanlığı, turist istatistikleri yerine ülkeye giriş yapan yolcu sayılarını veriyor. Buna göre yılın ilk 5 ayında hava ve deniz limanlarından ülkeye giriş yapan yolcu sayısı 798 bin 879 oldu. Bu sayının 665 bin 891’i Türkiye, 132 bin 988’i ise diğer ülke vatandaşı. Kara sınır kapılarından kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısı bir milyon 175 bin 783, yabancıların ise 759 bin 452 oldu.

Kara sınır kapılarından kuzeye geçenlerin toplam sayısı bir milyon 938 bin 235 olarak kayıtlara geçti.

Hava ve deniz limanlarından giriş yapan yabancıların ilk sırasında 16 bin 123 ile İranlılar, 16 bin 34 ile Ruslar, 14 bin 773 ile Almanlar, 7 bin 602 ile İngilizler yer alıyor. İngilizlerin sayısı bir önceki yılın aynı döneminde 9 bin 369 olarak kayıtlara geçmişti.

Listenin daha alt sıralarında 5 bin 185 ile Kazakistan, 4 bin 858 ile Pakistan, 3 bin 954 ile Ukrayna, 3 bin 734 ile Türkmenistan, bin 409 ile Nijerya vatandaşları yer alıyor.

Kara girişlerinde ilk sırada Yunanlılar

Turizm Bakanlığı’nın istatistik verilerine göre; bu yılın ilk 5 ayında kara sınır kapılarından kuzeye geçen yabancıların ilk sırasında 105 bin 803 ile Yunanlılar yer alıyor. Bunu 97 bin ile İngiliz, 67 bin ile Romanya, 63 bin ile Bulgar, 56 bin ile Alman, 42 bin ile Polonya vatandaşları izliyor.