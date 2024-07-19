Esas patron ortada yok

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme ekipleri tarafından Alayköy’de gerçekleştirilen Son Nokta Operasyonu sonucu ele geçirilen iki adet tabanca ve 25 adet canlı mermi balistik incelemeye gönderilirken, zanlılar Ramazan Kıraç ile İsrafil Ünal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ek süre talep eden polis, zanlıların ifadelerinde internetten kendilerini yönlendiren bir şahsın verdiği komutlarla hareket ettiklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, 14 Temmuz 2024 tarihinde Alayköy’de yol kenarında şüpheli bir poşet tespit edildiğini ve takibe geçildiğini söyledi. Polis, 15 Temmuz saat 01.00 sıralarında bir aracın yol kenarına bırakılan poşeti aldığını ve bölgedeki bir gece kulübüne gittiğini belirtti.

Polis memuru, gece kulübünün park yerine giden zanlıların ekipleri görünce poşeti araçtan attıklarını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, tarafından poşette yapılan aramada 2 adet 99 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm mermi bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının olay mahallinde suçüstü tutuklandıklarını açıkladı. Zanlıların sorgulandığını kaydeden polis, Ramazan Kıraç’ın poşeti yol kenarından aldığını, İsrafil Ünal’ın ise gece kulübünün park yerinde ekipleri görünce poşeti araçtan attığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlı Ünal’ın gönüllü ifade verdiğini, internet üzerinden tanımadığı bir şahsın yönlendirmesiyle silahları yol kenarından aldıklarını ve gece kulübü civarına götürdüklerini söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca zanlıların ikametgahlarında ve iş yerlerinde de arama yapıldığını, cep telefonlarının DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti.

Silah ve mermilerin de parmak izi ve balistik incelemeye gönderildiğini kaydeden polis, çıkacak sonuca göre yeni bulgular elde edebileceklerini belirtti.

Polis, ayrıca gece kulübünün kameralarının da incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

