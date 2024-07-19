Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere dün saat 17.45’te KKTC’ye geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman karşıladı.

Tufan Erhürman'a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ile Sıla Usar İncirli eşlik etti.

Partilerin heyetleri bugün saat 09.30'da CTP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

CHP heyetinde eski Genel Başkanlardan Hikmet Çetin, Mehmet Altan Öymen, Murat Karayalçın, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, eski Genel Sekreter Önder Sav gibi isimler de bulunuyor.

Özel, Denktaş ve Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, beraberindeki heyetle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'de, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

