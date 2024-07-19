Ali Raza ölüm korkusu yaşadı

Abdullah SUİÇMEZ

Girne-Değirmenlik anayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybedilen beton mikseri devrildi, sürücü hafif yakalandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; dün saat 13.30’da Girne-Değirmenlik anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Ali Raza (E-26) yönetimindeki JA 060 plakalı beton mikseri ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Raza, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Raza’nın hafif yaralandığı belirtilirken, mikserde maddi zarar oluştu.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Bir başka kaza da Girne’de meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün sabah saat 02.00 sıralarında meydana geldi.33 yaşındaki sürücü İzzet Dağaştı, 156 miligram alkollü içki tesiri altında Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde yönetimindeki NA 278 plakalı motosikletle seyrettiği sırada, dikkatsizce Öğretmen Hamdi Sokak'a giriş yaptı. Motosiklet sürücüsü, o esnada sokakta seyreden Cengiz Alkaya (E-33) yönetimindeki JB 835 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü İzzet Dağaştı, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak sağ elmacık ile burun kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle tedavi altına alındı.



