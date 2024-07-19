TİHA’dan tarihi uçuş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında özel hazırlık yaptı. Etkinliklerde, TCG Anadolu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) liman ziyareti yapacak ve 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek. Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 2 Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kutlama programına katılmak üzere tarihi bir uçuşa imza attı.

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan 2 Bayraktar AKINCI TİHA, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş gerçekleştirdi.

Şafak Nöbeti tutulacak

Bu arada Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında, TC Milli Savunma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde yarın Yavuz Çıkarma Plajı'nda "Şafak Nöbeti" etkinliği düzenleneceğini belirtti.

TC MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinlikleri hakkında da bilgi verdi.

Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında, TC Milli Savunma Bakanlığı ile KKTC makamlarının koordinesinde yarın Yavuz Çıkarma Plajı'nda Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği tarafından, ünlü sanatçıların katılımıyla konser ve "Şafak Nöbeti" etkinliği düzenleneceğini belirtti.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından da 20 Temmuz'da gösteri uçuşu yapılacağını ifade eden Aktürk, yine 20 Temmuz'da, F-16 uçaklarıyla muharip uçak geçişi, 50 gemi ve 12 deniz ve hava vasıtasıyla denizde geçit töreni, 50 pare top atışı yapılacağını bildirdi.

Aktürk, Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde 20 Temmuz'da açılacak 50'nci Yıl Sergisi'nin, 30 Eylül'e kadar açık kalacağını, ayrıca, 20 Temmuz'da Yeni Girne Asker Hastanesinin de hizmete açılmasının planlandığını aktardı.



Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 09:47