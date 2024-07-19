Kıbrıs sorununu anlatıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önce Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sevinç Oruçeva ve şehit çocuklarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Bir millet üç devlet” olarak Türk birliğinin güçlenmesi için Türk devletleri arasındaki yakınlaşma, ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesinin küreselleşen dünyada daha da önemli hale geldiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle gençlerin birbirlerini tanımaları ve yakınlaşmalarının bağları güçlendirme bakımından önemli rol oynadığını kaydetti.

“Sıfır garanti sıfır asker’ şartı kabul edilemez”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil başkanlığındaki 20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama Dayanışma ve Kültür Derneği heyetini kabul etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, “Sizlerin Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasındaki süreçte hep Kıbrıs Türkleri ile birlikte olduğunuzu biliyorum ve hizmetlerinizi çok önemsiyorum, çok değerli buluyorum” dedi.

Federal çatıda Avrupa Birliği’ne girilmesi halinde ‘sıfır garanti sıfır asker’ şartı ile Türkiye’nin adadan çekilmesi ve garantörlüğünün son bulmasının asla kabul edilemez olduğunu belirten Tatar, egemenlik temelinde iki devletli bir antlaşma siyasetinden geri adım atılmayacağını söyledi.

“Kıbrıs Zaferi” dergisi takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sunat Atun başkanlığındaki Samtay Vakfı heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a Vakıf tarafından hazırlanan ve Günaydın gazetesinin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili fotoğraf ve haberlerinden oluşan derlemeleri içeren dergi takdim edildi. Kabulde eski Kurucu Meclis Üyesi Prof. Dr. Ata Atun da yer aldı.

