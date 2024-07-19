Zamanı geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tezkerede, Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesi, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkün olduğu belirtildi. Tezkerede “Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı tezkere okunarak kabul edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün büyük bir gurur ve mutlulukla idrak edildiği belirtilen tezkerede, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nın içtenlikle tebrik edildiği aktarıldı.

Tezkerede, "20 Temmuz, yıllardır çektiği acı ve zorluklara cesaret ve sabırla karşı koyan Kıbrıs Türk halkının kurtuluş günüdür. Ada'daki egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. 1963 yılında, Kıbrıslı Rumların ortaklık devletini gasbetmesiyle başlayan, sürgün ve katliamlarla devam eden karanlık dönem bu harekatla son bulmuş, Kıbrıs Türkü'nün varlık ve güvenliği teminat altına alınmış, Ada'da huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İzleyen yarım asır boyunca Kıbrıs Adası'nda kan dökülmemiş olmasının Barış Harekatı'nın kalıcı mirası ve başarısının tartışılmaz kanıtı olduğunun altı çizilen tezkerede, "Adını barıştan alan, Kıbrıs Türkü'nü mutlak bir yok oluştan kurtaran bu harekat, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1960 Garanti Anlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri temelinde icra edilmiştir. Bu sayede Ada'nın Enosis hayalleriyle ve bir oldubittiyle ilhakının da önüne geçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ada’daki gerçekler kabul edilmeli

Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesi, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkün olacağı aktarılan tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Devleti’nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez.

Uluslararası toplumu, Ada’daki gerçekleri kabul ederek, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona bir an önce son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz.

TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tam desteği her koşulda ve kesintisiz olarak devam edecektir.

İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir."

Olumlu oy kullananlara teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresine yönelik paylaşımda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresini anlamlı buluyor, tezkerede olumlu oy kullanan siyasi partilere şükranlarımı sunuyorum."

Tatar: Tezkere bizlere güç vermiştir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Genel Kurulunda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı tezkerenin kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı tezkerenin kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş öncülüğünde kabul edilen, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm siyasetimizi destekleyen tezkere bizler için büyük önem taşıyor. Bu tezkere, 50. yılını kutlamakta olduğumuz Barış Harekatı’nın yıldönümünde davamıza, bizlere büyük güç ve destek vermiştir.” dedi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha Türk milleti adına Kıbrıs Türkü’nün ve Kıbrıs Türkü’nün devletinin yanında olduğunun, dün olduğu gibi bugün de yanında olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kararı oy birliği ile alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve tüm partilere, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi ifade eder, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Üstel: Tarihi bir olay

Başbakan Ünal Üstel de TBMM’de kabul edilen tezkerede yapılan ortak çağrının tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Üstel yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlığı ve

Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş imzası ile okunarak oy birliği ile kabul edilen tezkerede, Türkiye ve KKTC’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ortak vizyonunu teyit eden ifadeleri selamlıyorum.

Adada iki devletin varlığına yapılan vurgu, iki devletli çözüm vizyonuna verilen destek ve devletimizin tanınmasına yönelik yapılan ortak çağrı tarihi bir olaydır.

Tezkerede de ifade edildiği gibi;

"İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik teşebbüslerin, bu gerçek üzerine inşa edilmesi şarttır.

Yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendiren bu tarihi mesajdan dolayı TBMM’de bulunan tüm siyasi partilere teşekkür ediyor, Türkiye’de yaşayan tüm kardeşlerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”