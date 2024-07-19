Onlarca ağaç kurtarıldı

Hava sıcaklığının 42 dereceye çıktığı bu günlerde yangın riski artarken, dün Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda ağaçlık alanın hemen dibinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çevreden geçen vatandaşların itfaiyeye erken haber vermesiyle kısa sürede söndürülen yangın sadece bir dönümlük alandaki 6 ağaca zarar verdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; yangın dün akşam saat 18.20 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun Sanayi çemberi yakınlarında meydana geldi. Ormanlık alanın hemen dibinde, yol kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu bir dönümlük alan içerisinde kuru otlar ile ormanlık alan içerisinde kuru otlar ve 6 adet çam ağacı yanarak zarar gördü.

Fön makinesi yangına neden oldu

Öte yandan Girne’de Türkoğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde yatak üzerinde açık unutulan fön makinesi yangına sebep oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 16.00’da çıkan yangında; söz konusu fön makinesi, çift kişilik yatak ve şiltesi, muhtelif mobilyalar, PVC pencere ve kapı, iki korniş ve perdeleri, bir televizyon, klima iç ünitesi, iki bavul ve içerisindeki kıyafetler ile muhtelif ev eşyaları yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise odaların tavan sıvaları dökülerek, evin tüm duvarları islendi.

