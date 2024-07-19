Sabıkası çok

Hırsızlık, dolandırıcılık başta olmak üzere 233 sabıkası olan Salim Zambaklı yine rahat durmadı. Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir iş yerine giderek, kendisini başka bir şahıs olarak tanıtan zanlı, işletme sahibini kandırarak, 400 TL aldı. İş yerinde 100 TL tutarında içecek tüketen zanlı, parayı ödemeden kaçtı. Şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarılan zanlı bir kez daha cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri olarak giden zanlı Salim Zambaklı’nın kendisini başka bir şahıs olarak tanıtarak, işletme sahibinden 400 TL nakit para aldığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının iş yerinden 105 TL değerinde içecek alıp, parasını ödemediğini belirtti. Polis, şikayet üzerine önceki gün tutuklanan zanlının üzerinde yapılan aramada 400 TL bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının 1992-2023 yıllarını kapsayan süre içerisinde benzer suçlardan 233 sabıkası olduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edeceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, 233 sabıkası olan zanlıyı ileride yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.