İki tarafı da uyuttu

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden sahtekarlıkla kimlik kartı alan Bayram Olgun ile suç ortağı Aykut Tarkuç’un foyası yıllar sonra ortaya çıktı.

KKTC vatandaşı Tarkuç’a 30 bin TL verip, kimliğini satın alan Olgun, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak, sahtelemiş olduğu belge ile Güney Kıbrıs’a geçiş yaptı. Olgun, güneyde nüfus dairesine giderek, kimlik başvurusunda bulundu. Sahte belgeyle GKYR kimlik kartı alan zanlı 4 yıl sonra yakayı ele verdi. Polis, hem Olgun’u hem de ona KKTC kimliğini satan Taykuç’u tutuklayarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Bayram Olgun’un 2019 yılı içerisinde KKTC uyruklu Aykut Tarkuç’un kimlik kartını 30 bin TL’ye ondan satın aldığını söyledi. Polis, zanlının satın aldığı kimliğe kendi fotoğrafını koyup, sahtelediği kimlikle Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının sahte kimlikle güneyde nüfus dairesine gidip, GKYR kimlik kartı çıkarmak için başvuru yaptığını belirtti. Polis, zanlının başvurusunun ardından Tarkuç adına düzenlenen GKYR kimlik kartını aldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlı Olgun’un 26 Ağustos 2023 tarihinde, zanlı Tarkuç’un ise 28 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlı Olgun’un TC, Tarkuç’un ise KKTC vatandaşı olduğunu belirten polis, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının da soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.