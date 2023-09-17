‘Tuvaletten girdim’

Güzelyurt’ta bir şahsın evine tuvalet penceresinden girerek, bin TL çalan Mustafa Mazi’nin aylar önce de aynı suçu işlediği tespit edildi.

Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı eve tuvalet penceresinden giren zanlının 24 ayar altın takı setini çaldığı belirtildi.

Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde suçunu kabul ettiği açıklandı.

Olguları aktaran polis, zanlının 15 Eylül 2023 tarihinde 20.00-20.15 saatleri arasında S.K.’ye ait iki katlı ikametgaha tuvalet penceresinden girdiğini, salon kısmındaki komodin üzerinde bulunan kutu içerisinden bin TL çaldıktan sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından yapılan ileri soruşturmada aynı ikametgaha 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde de tuvalet penceresinden girdiğini, 24 ayar altın setini oluşturan bir çift küpe, kolye ve bilezik ile üzerinde beyaz renk inci bulunan 22 ayar yüzüğü çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını itiraf ettiğini ancak halen aranmakta olan emareler ve incelenmesi gereken kamera görüntüsü olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.