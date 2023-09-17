Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekipleri önceki gün ülke genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında bin 505 araç sürücüsü kontrol edildi. kontrol edilen sürücülerden 365’i rapor edilirken, 2’si tutuklandı. Denetimlerde çeşitli nedenlerden dolayı 71 araç ise trafikten men edilirken, en çok işlenen trafik suçlarının sürat ve alkol olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik denetimlerinde toplam bin 505 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerin, 149’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 29’u trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kontrollerde 2 araç sürücüsü tutuklanırken, 71 araç ise trafikten men edildi.